В Подмосковье 256 школьных команд сыграют в турнире Counter-Strike 2

Киберспортивный турнир единой школьной лиги Московской области по Counter-Strike 2 пройдет в апреле и мае 2026 года. В соревнованиях примут участие 256 команд — это 1 792 школьника в возрасте от 14 до 18 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Прием заявок на участие в турнире завершен. С 6 февраля организаторы обработали около 400 заявок, после чего число слотов увеличили вдвое из-за высокого интереса. В итоге в соревнования вошли 256 команд, сформированных самими учащимися. В каждой — по пять основных игроков и до двух запасных.

Групповой этап пройдет онлайн в формате «до одной победы» (BO1) по системе на выбывание. Каждые выходные 64 команды будут разыгрывать восемь путевок в следующий раунд. В онлайн-плей-офф выйдут 32 сильнейшие команды региона. Они сыграют матчи до двух побед (BO3) в течение четырех дней.

Четыре лучшие команды встретятся очно в финале в мае. Решающие матчи также пройдут в формате BO3. Все онлайн-игры состоятся на российской турнирной платформе VSCL. Партнерами финала выступят киберспортивная команда PARIVISION, входящая в топ-5 рейтинга HLTV и топ-4 VRS, а также благотворительный фонд «Пари и побеждай».

Соревнования проводят в соответствии с задачами федеральной программы «Спорт России». Концепцию Единой школьной лиги разработали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для вовлечения школьников в регулярные занятия спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.