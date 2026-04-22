В Подмосковье 23 мая пройдет 12-часовая автогонка

Двенадцатичасовая гонка на выносливость состоится 23 мая на автодроме Moscow Raceway в Волоколамском округе. Впервые соревнование пройдет в статусе этапа чемпионата России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Старт заезда запланирован на 11:00, финиш — на 23:00. Гонщики проведут на трассе весь световой день и завершат дистанцию в темноте. Этап откроет серию СМП РСКГ Эндуранс и станет самым продолжительным заездом на отечественных трассах: ранее подобные гонки длились не более шести часов.

На старт выйдут известные пилоты, в том числе первый российский гонщик «Формулы-1» Виталий Петров, Александр Смоляр, выступавший в молодежных сериях с Оскаром Пиастри, а также самая титулованная российская гонщица Ирина Сидоркова. Она возглавит полностью женский экипаж, в который также войдет Виктория Блохина.

Спортсмены выступят на болидах BR03 — современных российских спортпрототипах. Их соперниками станут как минимум два Lamborghini Huracan GT3 и несколько Mercedes-AMG GT3.

Перед стартом зрители смогут выйти на стартовую решетку, сфотографироваться с машинами и получить автографы пилотов. Для гостей также организуют зону симрейсинга с цифровыми копиями прототипа BR03 и трассы Moscow Raceway.

В 2026 году этапы серии СМП РСКГ Эндуранс также примут Санкт-Петербург, Грозный и вновь подмосковный автодром в октябре. Соревнования проходят в рамках государственной программы «Спорт России».

Место проведения: Волоколамский г. о., деревня Шелудьково, 39, автодром Moscow Raceway.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

