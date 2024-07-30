В Подмосковье 21 сентября пройдет #БОКСЗАБЕГ

21 сентября состоится #БОКСЗАБЕГ в г. Серпухов. Цель мероприятия — объединить разные поколения людей, популяризировать бокс, бег и спорт в целом, сообщает пресс-служба организаторов.

#БОКСЗАБЕГ — открытое спортивно-массовое мероприятие для всех желающих с красивыми маршрутами по улицам городов России. На забеге боксеры собирают вместе единомышленников: тренированных спортсменов, любителей, ведущих здоровый образ жизни и всех, кто хочет приобщиться к спортивному движению и ощутить незабываемую атмосферу праздника.

Забеги проводятся на регулярной основе — следить за анонсами можно на сайте. Каждый забег направлен на популяризацию здорового образа жизни и призван давать, в том числе начинающим спортсменам и любителям, стимул участвовать и повышать свои результаты.

Принять участие в забеге в Серпухове можно по предварительной регистрации на сайте. Вход свободный.

Маршруты

Дистанция длиной 4 км начнется от парка культуры и отдыха им. Олега Степанова. Участники оббегут парк по ул. Чехова и Садовой, повернут на улицу Луначарского, далее — по Старослободской и улице Залоги, затем — по Второй Московской улице до городского пляжа на р. Ока.

Дистанция в 9 км стартует с разворота на Смотровой площадке р. Ока, затем вверх по 2-Московской до улицы Чехова, по улице Чехова до переулка Чехова, далее — по 2-Московской улице до городского пляжа на р. Ока.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.