В Подмосковье 19 апреля состоится финал соревнований «Юный шашист»

19 апреля в Ступине состоится финал соревнований по шашкам для дошкольников «Юный шашист». Торжественное открытие пройдет в дошкольном отделении «Лесная сказка» СОШ № 9. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В прошлом году Подмосковье показало высокие результаты на традиционных соревнованиях «Чудо-шашки». В этом году федерация шашек Московской области запустила пилотный проект для дошкольников по поручению президента Федерации шашек России Анатолия Никитина.

В региональном этапе приняли участие все муниципалитеты Подмосковья — 191 команда и 764 ребенка. В финал вышли 12 команд из Пушкина, Сергиева Посада, Ступина, Дубны, Ленинского округа, Подольска, Красногорска, Наро-Фоминска, Одинцова, Бронниц, Электростали и Жуковского.

Награждение победителей проведут президенты федерации шашек России и Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.