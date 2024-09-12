В Подмосковье 16 сентября стартует новый волейбольный сезон российской Суперлиги

Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» проведет первый домашний матч в рамках стартового тура нового сезона женской Суперлиги. Соперником подмосковной команды станет «Енисей» из Красноярска, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Встреча пройдет 16 сентября в 19:00 в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе. Ведущий мероприятия — известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев.

В межсезонье команда из Московской области усилилась двумя игроками. В ее составе теперь выступают чемпионка мира и Европы, призер Олимпийских игр 2020 года в составе сборной Сербии Мина Попович, а также спортсменка сборной Словении Ева Павлович Мори. Также в клубе сменился главный тренер — в новом сезоне «Заречье-Одинцово» возглавит экс-наставник московского «Динамо» Константин Ушаков.

В прошлом розыгрыше российской Суперлиги подмосковные волейболистки трижды встречались с соперницами из «Енисея». В домашней игре удалось добыть победу со счетом 3:1, а матч на выезде в Красноярске завершился не в пользу подмосковных спортсменок — 3:0. Третья встреча команд состоялась в рамках плей-аута и снова прошла на домашнем стадионе «Енисея». В этот раз хозяева площадки уступили гостьям из Московской области со счетом 2:3.

Первый выездной матч нового сезона «Заречье-Одинцово» сыграет 20 сентября в Челябинске. Соперником подмосковных волейболисток станет местная команда «Динамо-Метар», занявшая в прошлом году итоговое шестое место в турнирной таблице.

С полным календарем игр можно ознакомиться на официальном сайте команды.

Генеральный партнер ВК «Заречье-Одинцово» — группа компаний «Садовое кольцо».

Матчи чемпионата России по волейболу — Суперлиги проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.