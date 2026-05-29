В Петербурге возродят Кубок «Вечерки» на Неве

В Санкт-Петербургском Речном яхт-клубе 30 мая откроют навигацию 2026 года и проведут возрожденную регату на Кубок газеты «Вечерний Санкт-Петербург», сообщает газета «Петербургский дневник» .

Торжества начнутся в 10:30 с подъема флага и парада команд спортивных школ, студенческих клубов и взрослых экипажей. В полдень на пирсе пройдет парад около 30 крейсерских и исторических яхт, а также капитанских гичек проекта «Штандарт».

Вечерняя гонка стартует в 17:00 и будет посвящена Кубку «Вечерки», который в середине XX века называли Кубком Большой Невы. Идею соревнования предложил фронтовик и спортивный журналист Валентин Семенов. Символом регаты стала ваза Ленинградского фарфорового завода 1947 года — переходящий трофей, разыгрывавшийся десятилетиями. В 2000-х традиция прервалась.

«Вечерка» всегда была не только газетой, но и активным участником жизни города, инициатором культурных и спортивных проектов. Мы считаем важным сохранять эту преемственность и возвращать события, которые формировали атмосферу Ленинграда и Петербурга на протяжении десятилетий. Символично, что регата «Вечерки» возвращается в рамках открытия парусной навигации, мероприятия, объединяющего все парусное сообщество города», — отметил издатель газеты «Вечерний Санкт-Петербург» Кирилл Смирнов.

Участники выйдут на дистанцию на яхтах класса МХ700. По словам руководителя регионального отделения Студенческой парусной лиги Дмитрия Жайворонка, в Петербурге насчитывается около 35 таких лодок, по стране — 180. В гонке примут участие десять экипажей с профессиональными инструкторами на борту.

