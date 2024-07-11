В Петербурге отметят День шахмат партией «живых» фигур

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Озвучена программа Дня шахмат на Дворцовой площади в Петербурге

В Международный День шахмат, 20 июля, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге развернут интерактивную площадку. Там пройдут сеансы одновременной игры с гроссмейстером и партией «живых шахмат», сообщает газета «Петербургский дневник».

Фестиваль откроет выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Главным событием мероприятия станут «живые шахматы»: гостям покажут театрализованное представление, в котором партию разыграют гроссмейстеры, а фигурами станут артисты в специальных костюмах.

На основной площадке также покажут шоу-открытие, концерт и пройдет одновременный поединок гроссмесйстара с 15 игроками.

Кроме того, петербуржцев и гостей города ждут фотозоны, игры, лекции и мастер-класс по классическому танцу. На основной шахматной доске будут танцевать профессионалы, а по нижнему ярусу — гости фестиваля.

На интерактивной информационной выставке покажут слайды с историей шахмат, биографией известных шахматистов и шахматных династий.