В первенстве Ленинского округа приняли участие порядка 200 лучших пловцов

В поселке Развилка на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» состоялось первенство Ленинского городского округа по плаванию. В соревнованиях приняли участие порядка 200 лучших пловцов из разных возрастных категорий, которые плыли вольным стилем на дистанции 50 метров, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Первенство Ленинского городского округа по плаванию стало еще одним ярким событием в спортивной жизни нашего муниципалитета. Прежде всего, хочу отметить высокий уровень подготовки к соревнованиям. Гордимся, что наши воспитанники демонстрируют отличные результаты. Хочется отметить, что это результат не только таланта, но и упорного труда спортсменов, а также профессионализма тренерского состава. Такие соревнования играют важную роль в популяризации плавания и привлечении новых ребят в наш центр. Они дают возможность почувствовать радость победы, учат справляться с волнением и работать в команде», — приводятся в сообщении слова директора детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Гульнары Романадзе.

В пресс-службе добавили, что соревнования проводились в 10 возрастных категориях среди мужчин и женщин. Самому младшему участнику — 9 лет, самому возрастному — 70. Особое внимание было уделено младшим возрастным группам, где проходил отбор на предстоящие соревнования. Также, в смешанной эстафете, 5 по 50 м вольным стилем, первое место заняла команда из Видного, вторые места разделили команды Развилки и Совхоза имени Ленина, а третье место досталось второй команде из Видного. Все победители были удостоены кубков, медалей и дипломов, а призеры получили медали и дипломы.

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