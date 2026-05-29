В Переславле-Залесском стартуют «Александровские версты»

31 мая в Переславле-Залесском пройдет третий этап серии «Бегом по Золотому кольцу». На старт «Александровских верст» выйдут около 3000 участников из 53 регионов России, сообщает пресс-служба серии забегов «Бегом по Золотому кольцу».

В программу соревнований после длительного перерыва вновь включили марафонскую дистанцию 42,2 км. Также запланированы забеги на 21,1 км, 10 км, 5 км и 3 км, а также детские старты. В мероприятии примут участие как любители, так и профессиональные спортсмены.

Маршрут марафона пройдет по главным достопримечательностям Переславля-Залесского и его окрестностей. Участники стартуют с Народной площади, пробегут по центральной улице мимо Дома Берендея к Никитскому монастырю, затем вдоль Плещеева озера и Александровой горы. Часть трассы пройдет по территории национального парка «Плещеево озеро».

Фото - © Пресс-служба серии забегов «Бегом по Золотому кольцу»

Особенностью серии остается туристическая направленность. На дистанции организуют точки поддержки с выступлениями баяниста-виртуоза и творческих коллективов, а местные жители встретят бегунов в исторических костюмах. В день старта также откроется ярмарка с традиционными ремеслами и локальной гастрономией.

