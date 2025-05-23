Фото - © Управление по культуре, спорту и работе с молодежью

В Павловском Посаде стартует открытое первенство по футболу

25 мая в Павловском Посаде стартует открытое первенство по футболу в формате 11×11 среди мужских команд городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир проводится при поддержке Павлово-Посадского отделения Всероссийской организации «Боевое Братство», при содействии Администрации Павлово-Посадского городского округа и Павлово-Посадского отделения фонда «Защитники Отечества». Всего в нем примут участие восемь команд из Павловского Посада и соседних муниципалитетов.

Каждое воскресенье, начиная с 25 мая, на футбольных полях Павлово-Посадского городского округа начнутся соревнования. Это отличная возможность для всех любителей футбола проявить спортивный азарт, встретиться с единомышленниками и получить незабываемые эмоции.

«Все команды достойны победы! Уверен, соревнования пройдут на высшем уровне! Приглашаем команды к участию, а зрителей — поддержать своих фаворитов», — отметил в своих социальных сетях глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Ознакомиться с расписанием матчей можно будет на страницах администрации Павлово-Посадского округа в социальных сетях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.