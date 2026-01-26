сегодня в 17:03

В Павловском Посаде состоялись соревнования по биатлону

24 января, несмотря на морозную погоду, в Павловском Посаде состоялись соревнования по биатлону. Стадион Заречье принимал юношей и девушек 13-14 лет — участников Первенства Московской области по биатлону, а так же юношей и девушек 15-16 лет, принявших участие в Спортивном соревновании Московской области по биатлону, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В спортивных соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов. Наши павловопосадские биатлонисты выступили очень достойно.

В возрастной категории 13-14 лет 1 место среди юношей завоевал Бурдуков Илья, четвертым стал Кислов Дмитрий, а среди девушек серебряным призером стала Егорова Виктория, 5 место и 6 место у Карповой Вероники и Кузьминой Алены.

В возрастной категории 15-16 лет победителем стала Филякова Василиса.

Поздравляем тренеров и ребят с отличным результатом!

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.