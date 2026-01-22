В Павловском Посаде состоялись финальные игры по Футзалу
Фото - © Администрация Павлово-Посадского г.о.
20 января в Павловском Посаде прошли финальные игры муниципальных этапов соревнований по Футзалу, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Во Дворце спорта «Надежда» встретились команды юношей 2008-2009 и 2012–2013 гг. р. общеобразовательных учреждений Павлово-Посадского городского округа. Эти соревнования проходят в рамках Общероссийского проекта «Футзал в школу».
В играх приняли участие по четыре лучшие школьные команды, которые победили в групповых этапах.
Все игры проходили в упорной борьбе, все ребята хотели победить.В итоге места распределились следующим образом:
Возрастная категория 2008–2009 гг. р.:
1 место — Рахмановская школа;
2 место — Гимназия;
3 место — школа № 10.
Возрастная категория 2012–2013 гг. р.:
1 место — школа № 10;
2 место — школа № 11;
3 место — Рахмановская школа.
Команды победители и призеры награждены Кубками, почетными грамотами и медалями. В феврале победители будут представлять наш городской округ на региональном этапе соревнований.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.
«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.