сегодня в 12:11

В Павловском Посаде состоялись финальные игры по Футзалу

20 января в Павловском Посаде прошли финальные игры муниципальных этапов соревнований по Футзалу, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во Дворце спорта «Надежда» встретились команды юношей 2008-2009 и 2012–2013 гг. р. общеобразовательных учреждений Павлово-Посадского городского округа. Эти соревнования проходят в рамках Общероссийского проекта «Футзал в школу».

В играх приняли участие по четыре лучшие школьные команды, которые победили в групповых этапах.

Все игры проходили в упорной борьбе, все ребята хотели победить.В итоге места распределились следующим образом:

Возрастная категория 2008–2009 гг. р.:

1 место — Рахмановская школа;

2 место — Гимназия;

3 место — школа № 10.

Возрастная категория 2012–2013 гг. р.:

1 место — школа № 10;

2 место — школа № 11;

3 место — Рахмановская школа.

Команды победители и призеры награждены Кубками, почетными грамотами и медалями. В феврале победители будут представлять наш городской округ на региональном этапе соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.