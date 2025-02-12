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В Павловском Посаде прошли соревнования по мини-футболу

10 февраля в Павловском Посаде состоялись зональные соревнования по мини-футболу в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» среди учащихся общеобразовательных учреждений Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие школьные команды девочек, которые стали победителями муниципального этапа в Павлово-Посадском городском округе.

Девочки показали достойный результат и сильную игру. По итогам соревнований команда 2013–2014 гг. р. заняла второе место, а команда 2009–2010 гг. р. заняла третье место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.