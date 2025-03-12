В Павловском Посаде прошли соревнования по фигурному катанию

11 марта на Ледовой арене в Павлово-Посадском округе прошли соревнования по фигурному катанию под названием «Павлово-Посадские узоры». В турнире участвовали девочки и девушки, которые демонстрировали свои умения в одиночном катании в различных возрастных категориях, включая юношеские и спортивные разряды, а также номинациях дебют и юный фигурист. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования стали площадкой для выявления талантов и обмена опытом среди юных фигуристов. Победители и призеры были награждены подарками от спонсоров турнира, включая бренд спортивной одежды премиум-класса S.P.S.M. и гипермаркет цветов, расположенный по адресу: улица Южная, дом № 16к2.

Организатором мероприятия выступила талантливый тренер по фигурному катанию Валерия Козенец, которая вложила много сил в подготовку и проведение соревнований. Это событие не только укрепило дух соревнования, но и создало замечательную атмосферу праздника для всех участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.