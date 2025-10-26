В Павлово-Посадском городском округе прошел турнир по дзюдо «Путь к Победе»

Спортивный комплекс «Сокол» принял знаковое для города событие: здесь впервые состоялся турнир по дзюдо «Путь к Победе», посвященный 80-летию Великой Победы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

На татами вышли юные борцы из различных городов Московской области. Соревнования стали не просто спортивным состязанием, но и важным воспитательным событием, где каждый участник смог проявить характер, волю и целеустремленность.

Организаторы подчеркнули: турнир призван показать, что путь к победе начинается с внутренней работы над собой — через дисциплину, уважение к сопернику и выдержку. Юные дзюдоисты доказывали в первую очередь себе, на что они способны.

Мероприятие было организовано при поддержке местного отделения партии «Единая Россия». Представители партии отметили важность поддержки детско-юношеского спорта и патриотического воспитания подрастающего поколения. «Единая Россия» активно содействует развитию спортивной инфраструктуры в регионе и проведению таких значимых турниров.

Соревнования прошли в атмосфере, где спортивные традиции переплелись с исторической памятью. Участники и гости турнира вспоминали о героях, защитивших страну в годы Великой Отечественной войны, и о том, что за каждой победой — большой труд и уважение к прошлому.

Турнир «Путь к Победе» может стать доброй традицией для Электрогорска и внести весомый вклад в развитие детско-юношеского спорта в Павлово-Посадском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.