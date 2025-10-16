В Павлово-Посадском городском округе дан старт Школьной лиге

сегодня в 14:28

15 октября в Павлово-Посадском городском округе состоялось торжественное открытие Школьной лиги, объединившей юных спортсменов в борьбе за звание лучших. В грядущих соревнованиях примут участие команды из образовательных учреждений округа: Лицея № 1, Лицея № 2, Лицея города Электрогорск, Гимназии, Школ № 10, № 11, № 14, № 18 и Рахмановской школы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета

На торжественной церемонии открытия участников лиги приветствовали почетные гости: консультант отдела школьного и студенческого спорта Дирекции по организации и проведению спортивных мероприятий Московской области Владимир Орлов, заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Светлана Аргунова, руководители профильных управлений и учреждений, а также участники специальной военной операции Иван Чеботарь и Евгений Симоненко.

Особым подарком для юных спортсменов стало присутствие известного баскетболиста Виктора Кейру, который провел для ребят мастер-класс, поделившись секретами мастерства и своим опытом. После завершения мастер-класса состоялась автограф-сессия, где все желающие смогли получить памятные фото с выдающимся спортсменом. Завершением торжественного мероприятия стали показательные игры одних из сильнейших команд Павлово-Посадского городского округа.

Организаторы Школьной лиги выражают надежду, что соревнования станут стимулом для развития спорта в регионе и помогут выявить новые таланты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.