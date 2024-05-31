В парусной регате в Подмосковье участвуют лучшие яхтсмены Германии и Армении

Соревнования стали открытием спортивной программы ПМЭФ-2024.

​«Сегодняшний старт регаты открыл не только сезон в парусном спорте, но и спортивную программу Петербургского международного экономического форума. Для нас огромная честь, что он проходит именно на территории Московской области. Хочу от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева пожелать всем участникам регаты удачи», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.

​В турнире, который пройдет с 30 мая по 2 июня, принимают участие лучшие яхтсмены из России, Германии, Сербии, Белоруссии, Армении и Киргизии. В рамках трехдневной программы участники регаты соревнуются в динамичных гонках с пересадками на спортивных яхтах класса MX700.

​В регате имени Игоря Ченцова выступают 30 команд и 125 яхтсменов, в том числе девять участников Олимпийских игр разных поколений, а также более 15 победителей и призеров чемпионатов мира и Европы.

​«Нам удалось успешно реализовать приоритетную задачу и ввести российский парусный турнир на международный уровень, нарастить показатели количества участников, расширить географию присутствия и таким образом повысить значимость России в мировом парусном сообществе. В этом сезоне у нас участвует рекордное количество профессиональных яхтсменов!» — отметила генеральный директор «Tenzor Sailing Club» Екатерина Цепляева.

​В заключительной соревновательный день, 2 июня, будут определены победители и призеры, а также разыграны специальные номинации в женском зачете, детском дивизионе, «лучшем дебюте» и в других разделах.

​Поддержку проекту оказывают всероссийская федерация парусного спорта, фонд Росконгресс, центр спортивной подготовки сборных России, министерство физической культуры и спорта и министерство культуры и туризма Московской области. Партнерами серии выступают Tenzor Consulting Group, ПЭК, «СберСити» и «ЭОС».

​Соревнования проходят при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.