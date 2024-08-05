В парках Подмосковья пройдут мероприятия в ходе программы «Парк! Спорт! Вперед!»

Около 70 парков Подмосковья подготовили тематические мероприятия в рамках общеобластной программы «Парк! Спорт! Вперед!». Гости смогут принять участие в соревнованиях-эстафетах, спортивных турнирах, посетить выступления профессиональных спортсменов, открытые тренировки и многое другое, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, в парке им. В. Талалихина в Подольске пройдут костюмированный забег на 5 километров, а также мастер-классы по воздушно-силовой атлетике, спортивному метанию ножа, скейтбордингу, спортивно-бальным танцам и другим видам спорта.

Для гостей Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха подготовили открытые тренировки по йоге, семейные эстафеты и возможность сдать нормы ГТО на спортивной площадке. Помимо этого, посетители смогут принять участие в гонках на лыжероллерах и в церемонии награждения в конце праздника.

В городском парке Солнечногорска организуют соревнования по плаванию на открытой воде «Иверская Миля». Проект реализуется с 2015 года, куда съезжаются спортсмены со всей России. Также гости смогут принять участие в мастер-классе Body Rock от спортивного клуба «Контакт», посетить лекцию о здоровом питании и выставку-ярмарку художников и мастеров.

В парке культуры и отдыха «Городок» Рузского округа пройдут спортивные показательные выступления по дзюдо, тхэквондо, вольной борьбе и боксу. После этого состоятся встречи-беседы и автограф-сессии с известными спортсменами: Тамарой Быковой, советской легкоатлеткой, первой чемпионкой мира в прыжках в высоту, многократной чемпионкой СССР и четырехкратной рекордсменкой мира, с Владимиром Жигилий, советским баскетболистом, заслуженным мастером спорта СССР, бронзовым призером Олимпийских игр, чемпионом мира и Европы, а также с Людмилой Жигилий, советской волейболисткой, заслуженным мастером спорта России, Олимпийской чемпионкой, двукратной чемпионкой СССР и чемпионкой Европы.

В парке Мира Мытищ состоится турнир «Автогонка» от автошколы им. Давыдова. Также пройдут спортивный турнир по армрестлингу и программа спортивных состязаний «Парковый рекорд» от роллер-школы One Way.

В парке на ул. 7 ноября о. Лосино-Петровский проведут лекцию от регбиста Михаила Бабаева, участника Чемпионата Европы и действующего игрока клуба «ВВА-Подмосковье» и сборной России «Регби-состояние души и духа». Помимо этого, все желающие смогут посетить открытую тренировку по кикбоксингу и квест «Спортивная экспедиция».

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.