В парках Наро-Фоминского округа пройдут мероприятия для всей семьи

В парках Наро-Фоминского округа каждый день проходят развлекательные мероприятия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Основными площадками, где можно с пользой провести время являются: парк «Мечта» в поселке Селятино, Центральный парк имени В. В. Воровского в Наро-Фоминске, а также парк «Дубки» в поселке Калининец.

Любители спорта могут заняться скандинавской ходьбой или посетить открытую тренировку в парке под руководством опытного тренера.

Жители смогут поучаствовать в интересных лекциях, поучаствовать в развлекательной программе парков округа. Для наших самых маленьких граждан в парках всегда есть программа занятий на выходных. Дети могут поучаствовать в творческих мастер-классах, побывать на уроках рисования и многое другое.

Ждем вас на наших интерактивах как для детей, так и для взрослых. А подробности программы узнавайте из наших афиш.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.