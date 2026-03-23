В парках Балашихи пройдут тренировки и забеги на неделе

В парке Пехорка-лес спортивная неделя начнется с дыхательной гимнастики в понедельник в 11:30. Во вторник, среду и четверг в 16:00 здесь пройдет весенняя ОФП, а в пятницу в 10:00 — еще одно занятие по дыхательной гимнастике. Все тренировки организуют на площадке у стадиона. В четверг в 13:40 в парке состоится культурная программа с активными играми для детей и интеллектуальными заданиями.

В парке на Заречной во вторник и четверг в 20:00 проведут забег «В закат», а в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст». В четверг в 11:30 здесь также запланированы активная разминка и ОФП. В парке на Солнечной в четверг в 10:10 у входной группы пройдет разминка и общефизическая подготовка.

В парке «Пехорка» в среду в 14:00 на площадке у коворкинга организуют занятие по скандинавской ходьбе. В четверг в 14:00 программу продолжит еще одна тренировка по скандинавской ходьбе, а в 15:20 начнутся «Веселые старты». В 15:00 на сцене пройдет интерактивная программа с дискотекой и эколекторием.

В Пестовском парке занятия по скандинавской ходьбе запланированы на вторник и четверг в 12:00, а в субботу в 9:00 состоится старт «5 верст». В Ольгинском лесопарке у входа рядом с рестораном «Ботаника» в среду в 18:00 и 18:30 пройдут детские тренировки, в четверг в 18:30 — занятие для детей, в 19:00 и 19:30 — для взрослых.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.