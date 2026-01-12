В парках Балашихи организуют лыжные тренировки и спортивные занятия на неделе

В парках Балашихи с 3 по 9 декабря пройдут лыжные тренировки, занятия по ОФП, дыхательной гимнастике и скандинавской ходьбе для взрослых и детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке Пехорка-лес во вторник, среду и четверг в 16:00 состоятся занятия по общефизической подготовке, а в пятницу в 10:00 — дыхательная гимнастика. Все тренировки проходят на площадке у стадиона.

В Ольгинском лесопарке во вторник в 18:30 и 19:00 запланированы лыжные тренировки для взрослых от 14 лет, а с 19:30 — для детей. Дополнительные детские тренировки пройдут в четверг в 18:00 и 18:30 у кафе «Ботаника».

В парке на Заречной спортивная программа стартует во вторник. Во вторник и четверг в 20:00 состоится забег «В закат», а в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст». В среду в 11:30 пройдет активная разминка и ОФП.

В парке на Солнечной в среду в 10:10 у входной группы состоится активная разминка и зимняя общефизическая подготовка.

В парке «Пехорка» в среду в 14:00 на площадке у коворкинга пройдет скандинавская ходьба, в четверг — скандинавская ходьба в 14:00 и веселье старты в 15:20. В четверг в 15:00 в павильоне веревочного парка состоится культурная программа с интерактивом, интеллектуальной программой, творческой мастерской и караоке клубом.

В Пестовском парке во вторник и четверг в 12:00 пройдут занятия по скандинавской ходьбе, а в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.