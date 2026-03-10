В парках Балашихи на этой неделе пройдут старты и тренировки

В парке Пехорка-лес во вторник, среду и четверг в 16:00 пройдут занятия по весенней ОФП на площадке у стадиона, а в пятницу в 10:00 — дыхательная гимнастика. В четверг в 13:40 здесь состоится культурная программа с активными играми и интеллектуальными заданиями для детей.

В парке на Заречной во вторник и четверг в 20:00 организуют забег «В закат», а в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст». В четверг в 11:30 запланированы активная разминка и ОФП. В парке на Солнечной в четверг в 10:10 у входной группы также пройдет разминка и занятия по общефизической подготовке.

В парке «Пехорка» в среду в 14:00 у коворкинга состоится занятие по скандинавской ходьбе. В четверг программу продолжат скандинавская ходьба в 14:00 и «Веселые старты» в 15:20. В 15:00 на сцене пройдет интерактивная программа с дискотекой и эколекторием.

В Пестовском парке во вторник и четверг в 12:00 организуют скандинавскую ходьбу, а в субботу в 9:00 — старт «5 верст». В Ольгинском лесопарке у входа рядом с рестораном «Ботаника» в среду в 18:00 и 18:30, а также в четверг в 18:30 пройдут детские тренировки. В четверг в 19:00 и 19:30 запланированы занятия для взрослых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.