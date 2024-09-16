сегодня в 17:34

В открытых соревнованиях по боксу в Подмосковье приняли участие около 80 человек

Открытые соревнования г. о. Солнечногорск по боксу среди команд Московской области, посвященные памяти заслуженного мастера спорта СССР Евгения Горсткова, прошли на базе ФОКа «Авангард». На них спортсмены Солнечногорска завоевали 15 медалей и стали лидерами общекомандного зачета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире участвовали порядка 80 боксеров старше 13 лет из Солнечногорска, Высоковска, Дмитрова, Долгопрудного, Дубны, Истры, Зеленограда, Клина, Химок, деревень Каменки и Новосиньково (Дмитровский городской округ).

Почетными гостями стали чемпион мира, Европы, России, двухкратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Вэла Баркера Олег Саитов и трехкратный чемпион СССР, победитель Игр Доброй воли, бронзовый призер чемпионата Европы, обладатель Кубка Советского Союза Руслан Тарамов.

По итогам поединков спортсмены Солнечногорска заняли первое общекомандное место. Медали в копилку принесли: 1 место — Андрей Иванов, Денис Серов, Александр Зуев, Кирилл Сысоев, Алексей Саманин; 2 место — Максим Миронов, Нуридин Фатуев, Озодбек Иманкулов, Валерий Супрун, Егор Соловьев, Ислам Юдашев, Даниил Романовский, Даниил Филимонов, Платон Цыферов и Шахжахон Халимжонов.

Лучшим боксером признан кандидат в мастера спорта Андрей Иванов 1990 г. р. из Солнечногорска. Обладателем лучших техники и мастерства — юниор Денис Серов 2007 г. р.

Спортсмены представляли Дом детского творчества «Буревестник», спортивные клубы «Атлант», «Альфа» (Поварово), спортивную школу «Металлург».

«Соревнования проводятся в память о заслуженном мастере спорта, абсолютном чемпионе СССР, двукратном чемпионе Европы Евгении Горсткове. Это дань нашей благодарности. Мы с Евгением Николаевичем много работали совместно, многие солнечногорские ребята были его учениками. Например, председатель правления Федерации бокса городского округа Солнечногорск Андрей Сидоров у него тренировался. Евгения Николаевича не стало в 2020 году», — рассказал главный судья соревнований Александр Михайлов.

Соревнования проводятся с 2023 года и являются ежегодными. Организаторы — Федерация бокса России, Федерация бокса городского округа Солнечногорск, управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации г. о. Солнечногорск, «Спортивная школа № 1» г. Солнечногорск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.