В Орехово-Зуевском округе прошли соревнования «Тот самый физрук»

В городе Орехово-Зуево 21 ноября прошли соревнования в рамках проекта «Тот самый физрук», организованного общественным движение «Здоровым Отечеством» совместно со «Школьной спортивной лигой», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Вместе с учителями школьники работали наравне и проходили два этапа соревнований. В первом они сдавали нормативы ГТО: наклоны, пресс, отжимания и прыжки в длину. Во втором этапе 10 лучших команд проходили полосу препятствий и определяли, кто из них лучший.

Всего в мероприятии приняло участие более 40 человек из Орехово-Зуева, Павловского Посада, Электростали и Ногинска.

По итогам состязания призеры получили грамоты, медали и небольшие подарки от «Здорового Отечества». А команда-победитель примет участие в суперфинале, который пройдет в конце декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.



«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.

