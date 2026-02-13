В Орехово-Зуевском округе подготовят трассу для лыжных гонок «Мещерская лыжня»

Рабочее совещание по организации лыжных гонок «Мещерская лыжня» прошло 12 февраля в Орехово-Зуевском лесничестве с участием представителей муниципальных учреждений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники Яковлевского участкового лесничества Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» совместно с представителями Ликино-Дулевского комбината благоустройства, культурно-досугового центра «Дулевский» и стадиона «Сокол» провели рабочее совещание по вопросам подготовки лыжных гонок «Мещерская лыжня».

Соревнования традиционно проходят в феврале на лыжной трассе «Ананьева гора» вблизи деревни Савинская. В этом году гонка состоится 28 февраля.

На встрече обсудили взаимодействие служб, подготовку трассы и прилегающей территории, обеспечение порядка и безопасности, а также информационное сопровождение. Был утвержден план мероприятий для проведения соревнований на высоком уровне.

«"Мещерская лыжня" — значимое событие для Орехово-Зуевского округа, объединяющее любителей спорта и природы. Важно, чтобы мероприятие прошло организованно, безопасно и комфортно для участников и гостей», — отметил старший участковый лесничий Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Николай Лычкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.