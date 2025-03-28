В Орехово-Зуевском городском округе началась реконструкция стадиона «Русич»

В Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа стартовали работы по реконструкции стадиона «Русич». Подрядчик вышел на строительную площадку, ведутся демонтажные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Стадион станет универсальной спортивной ареной, которую можно будет использовать круглый год: заниматься хоккеем, футболом, легкой атлетикой. Здесь также появится вся необходимая инфраструктура.

В ходе реконструкции планируется обустроить игровое поле с синтетическим покрытием и системой охлаждения, установить звуковое оборудование, построить трибуны на одну тысячу мест, новый административный корпус и вспомогательные помещения, создать площадки для прыжков в длину и высоту.

Завершить реконструкцию стадиона «Русич» планируется в 2026 году.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.