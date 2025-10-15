В Орехово-Зуево завершился капитальный ремонт стадиона «Торпедо»

Стадион «Торпедо» в Орехово-Зуеве на ул. Мадонская, дом № 37 обновили в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Строители обновили поле и беговые дорожки, привели в порядок спортивные залы и раздевалки, заменили инженерные сети, окна, двери, фасад и кровлю здания. Кроме того, на территории построили дополнительное футбольное поле, установили системы вентиляции и кондиционирования, трибуны у хоккейной коробки. Общая площадь комплекса составляет 24,5 тыс. кв. м. Трибуны стадиона «Торпедо» рассчитаны почти на 1 тыс. посадочных мест.

«Строительство и капитальный ремонт спортивных объектов — важная часть работы областного стройкомплекса. Там где строятся и обновляются объекты спортивной инфраструктуры, люди начинают больше уделять времени спорту, общаться, что, безусловно, повышает качество жизни. Уже на этой неделе откроем обновленный стадион „Торпедо“. До конца года завершим работы по обновлению спортивных объектов в Люберцах, Клину, Егорьевске и других округах», — сказал министр строительного комплекса МО Александр Туровский.

«Торпедо» — это база футбольной спортшколы «Спартак-Орехово». Зимой хоккейная площадка превращается в каток, открытый для всех желающих.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.