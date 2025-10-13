В Орехово-Зуеве состоялся турнир по мини-футболу среди медработников

В турнире приняло участие более 30 человек в составе пяти команд из медицинских учреждений Московской области — Раменской, Егорьевской и Люберецкой больниц, а также Московской областной станции скорой медицинской помощи. Орехово-Зуевскую больницу представила команда «Пульс».

«Мы играем в команде, и у нас в команде врачи разных специальностей. И когда пациенту требуется какая-то помощь, теперь мы, можно сказать, на „ты“, на одном звонке, знаем, что нужно сделать, что нужно ответить друг другу и прийти сразу на помощь. Играя в футбол, мы лучше лечим людей», — поделился врач-уролог больницы № 1 г. Орехово-Зуево Никита Наумов.

По итогам турнира участники получили грамоты и медали, а победителям вручили главный приз — кубок.

«В первую очередь, конечно же, познакомиться, пообщаться, провести хорошо время вместе. Ну и спортивная составляющая, то есть мы заботимся о том, чтобы спортивный досуг наших сотрудников развивался и был для них интересным», — рассказала председатель городской организации профсоюза работников здравоохранения Оксана Новичкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.