В Орехово-Зуеве проходят соревнования по авиамодельному спорту

Во Дворце спорта «Восток» в Орехово-Зуеве проходят Кубок России и Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту, сообщили в пресс-службе округа.

В соревнованиях участвует около 30 человек из разных уголков страны: Донецка, Березников, Москвы, Орехово-Зуева, Санкт-Петербурга.

Спортсмены показывают кордовые копии моделей самолетов и модели класса F1D — практически невесомые аппараты с резиновым мотором, которые парят в воздухе.

По итогам соревнований участники получат грамоты, дипломы, медали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.