В Одинцовском парке закроют лыжероллерную трассу для санитарных работ 10 декабря

Лыжероллерная трасса в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцовском округе будет закрыта для санитарных работ 10 декабря с 9:00 до 18:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной 10 декабря с 9:00 до 18:00 проведут санитарные работы на основной лыжероллерной трассе длиной 6 километров. В это время посетителям рекомендуется воздержаться от тренировок на закрытом участке и выбрать альтернативные маршруты для прогулок и занятий спортом.

Для тренировок останется доступен малый круг протяженностью 600 метров. Администрация парка просит соблюдать осторожность и не мешать работе специальной техники на трассе.

Ранее сообщалось, что зимой в парке оборудуют 7 равнинных и 2 сложные лыжные трассы, а также 8 маршрутов по пересеченной местности. В парке Малевича будут работать три трассы длиной 1, 3 и 4,5 километра. Кроме того, лыжные трассы откроют в «Раздолье», лесопарке «Масловский лес» и на велодорожке Виражи.

