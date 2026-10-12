В Одинцовском парке провели шестую Гонку МГИМО

Шестая Гонка МГИМО состоялась 10 октября в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Участники преодолели пятикилометровую дистанцию с 13 препятствиями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В субботу, 10 октября, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной прошла VI Гонка МГИМО. Ее организовал студенческий спортивный клуб при поддержке кафедры физического воспитания и безопасности жизнедеятельности и управления по воспитательной работе.

На церемонии открытия с видеообращением выступил проректор по молодежной политике, социальной работе и международным связям Станислав Суровцев. Он отметил важность развития студенческого спорта и укрепления спортивных традиций университета.

Участники пробежали 5 километров по пересеченной местности и преодолели полосу из 13 препятствий. В гонке участвовали студенты МГИМО из кампусов на проспекте Вернадского и в Одинцово, а также учащиеся Дипломатической академии.

Соревнования проходили в индивидуальном и командном зачетах. На старт вышли 30 команд по пять человек, еще свыше 50 спортсменов выступили индивидуально. Победителей наградили грамотами и ценными призами от компаний-партнеров.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.