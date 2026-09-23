В Одинцовском округе прошел турнир по падел-теннису «Кубок Земельного экспресса»

Любительский турнир по падел-теннису «Кубок Земельного экспресса» прошел в Одинцовском округе. В соревнованиях участвовали 10 спортсменов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир прошел в коттеджном поселке «Каретный ряд» на Новорижском шоссе. В любительском зачете выступили 10 спортсменов. Победу одержал дуэт Ярослава Простакова и Евгения Карловского.

Событием дня стал выставочный матч. На корт вышли Ярослав Простаков и Савелий Тулупов, входящие в топ-25 рейтинга российских падел-теннисистов, Никита Митрофанов и профессиональный теннисист, участник турниров ATP Евгений Карловский.

Падел появился в России в 2010-х годах. Первую секцию в Воронеже открыл испанский тренер Кристиан Таруэлла. Позже корты появились в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. В 2019 году падел внесли во Всероссийский реестр видов спорта.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.