В Одинцовском округе прошел фестиваль «Плыви, Россия»

Фестиваль водных видов спорта «Плыви, Россия!» прошел 12 июня в Одинцовском округе. Более 450 человек приняли участие в массовом заплыве по Москве-реке и преодолели дистанцию в шесть километров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Маршрут прошел через историческую «Русскую Швейцарию» — мимо живописных пейзажей и с видом на Саввино-Сторожевский монастырь. Участники вышли на воду на сапах, каяках и байдарках, стартовав в Звенигороде.

«Отмечу, что с каждым годом число гостей и участников становится все больше. В этот раз более 450 человек вышли на маршрут по Москве-реке через живописные места Звенигорода. Участники преодолели шестикилометровую дистанцию на сапах, каяках и байдарках. На стадионе «Спартак» их ждала насыщенная праздничная программа. Такие события объединяют людей разных возрастов, помогают открыть для себя красоту родного края и приобщают к активному образу жизни. Благодарю организаторов, партнеров и всех участников за этот яркий спортивный праздник!», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

После финиша на стадионе «Спартак» состоялся концерт творческих коллективов. Для гостей работали фуд-корт, ярмарки и выставка художников, а также прошли встречи с чемпионами и медийными гостями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.