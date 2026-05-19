В Одинцовском округе пройдет этап TOPSKI FAMILYЁ

Спортивный праздник в рамках четвертого этапа серии TOPSKI FAMILY состоится 24 мая 2026 года в парке Малевича в Одинцовском округе Подмосковья. К традиционным беговым стартам на призы серебряного призера Олимпийских игр Александра Панжинского добавят отдельную волейбольную программу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Волейбольную часть организуют совместно с клубом «Заречье-Одинцово». В программе — турнир Семейной лиги, мастер-класс с серебряным призером Олимпийских игр Александрой Коруковец, эстафеты «змейка» для всех желающих, а также встреча с главным тренером сборной России и ВК «Заречье-Одинцово» Константином Ушаковым. Гости смогут увидеть Кубок России, завоеванный клубом, и сделать памятные фотографии.

Беговая программа открыта для детей и взрослых любого уровня подготовки. Участникам предложат дистанции от 600 метров до 3 километров, а также 10 километров для опытных спортсменов. Предусмотрены семейный зачет «взрослый + ребенок», эстафеты «папа–мама–ребенок» и «папа–мама–двое детей», корпоративный и клубный форматы с обязательным участием минимум одной девушки. Для любителей скандинавской ходьбы подготовлена дистанция 3 километра и фан-забег на лыжах по траве.

Старт пройдет по адресу: деревня Раздоры, парк Малевича. Выдача номеров начнется в 08:30, забеги и волейбольные активности продлятся с 10:00 до 14:30. Награждение победителей личного первенства состоится после финиша и подведения итогов на каждой дистанции. Каждый финишер получит коллекционную медаль-пазл серии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.