В Одинцовском округе 31 мая пройдет велозаезд Gran Fondo

Гравийный велозаезд серии Gran Fondo Gravel Race состоится 31 мая в парке Малевича в деревне Раздоры Одинцовского округа. Для взрослых и детей подготовили несколько дистанций, регистрация уже открыта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Гонка пройдет в одном из крупнейших парков Подмосковья и станет новым этапом развития проекта Gran Fondo Russia. Формат гревел объединяет элементы шоссейного велоспорта и маунтинбайка, сочетая высокую скорость и возможность движения по пересеченной местности.

Для взрослых участников предусмотрена дистанция «Гонка» 80 км только для гравийных велосипедов, а также заезды на 80, 50 и 20 км. Дети смогут выйти на трассы протяженностью 5 км для возраста 5–8 лет, 10 км для 9–12 лет и 15 км для 13–17 лет.

Для участия необходимы исправный велосипед, защитный шлем, медицинская справка и подписанный дисклеймер, для несовершеннолетних — согласие родителей. На дистанции 80 км требуется спортивная страховка.

В новом сезоне в Московской области запланированы четыре старта серии: после Одинцова этапы примут Волоколамск 7 июня, Можайск 14 июня и Руза 20 сентября. По итогам всех этапов среди участников формата «гонка» на дистанциях 100 и 60 км в категориях Абсолют мужчины и Абсолют женщины разыграют Кубок Gran Fondo Московской области. Подробная информация о маршрутах и регистрации размещена на официальном сайте серии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.