В Одинцовском округе 31 декабря пройдет Манжосовская лыжня

В этом году для участия в Манжосовской лыжне предусмотрены бесплатные и платные слоты. Бесплатная онлайн-регистрация начнется 23 декабря — ссылка появится в соцсетях парка и на официальном сайте. Количество бесплатных мест ограничено.

Для участников старше 18 лет организаторы ввели платные слоты стоимостью 1 500 рублей. В стартовый пакет входят индивидуальный номер и уникальная медаль финишера. Количество платных мест также ограничено. Записаться можно по специальной ссылке.

Если погодные условия не позволят подготовить круг длиной не менее 2 километров, бесплатная регистрация будет отменена, а платная перенесена на 31 января. В случае неблагоприятной погоды 31 декабря дистанции могут быть сокращены, а соревнования для основных групп пройдут по кругу 2,5 км.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.