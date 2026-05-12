В Одинцовском округе 24 мая пройдет этап серии TOPSKI FAMILY

Беговой этап серии TOPSKI FAMILY на призы серебряного призера Олимпийских игр Александра Панжинского состоится 24 мая в парке Малевича в Одинцовском округе. К участию приглашают детей и взрослых с любым уровнем подготовки, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования открыты для всех желающих: можно выйти на старт впервые, принять участие всей семьей, с коллегами или спортивным клубом. Участникам предлагают индивидуальные дистанции от 600 метров до 3 километров для детей и взрослых, а также 10 километров для опытных бегунов.

В программе — семейный зачет «взрослый + ребенок», эстафеты в форматах «папа–мама–ребенок» и «папа–мама–двое детей», корпоративные и клубные эстафеты с обязательным участием минимум одной девушки в команде. Для любителей скандинавской ходьбы подготовили дистанцию 3 километра для мужчин и женщин 2007 года рождения и старше. Также запланирован фан-забег на лыжах по траве.

Каждый финишер получит коллекционную медаль-пазл серии. Для гостей организуют анимационную программу. Регистрация на старт уже открыта.

Юбилейный пятый сезон серии начался в декабре 2025 года. Первый этап в Одинцове собрал более 700 лыжников, заключительный зимний старт — свыше 800 участников. С мая проект продолжается беговыми стартами в рамках федеральной программы «Спорт России».

Мероприятие пройдет по адресу: Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, парк Малевича. Выдача номеров начнется в 08:30 и завершится за 30 минут до старта каждой дистанции. Забеги и эстафеты пройдут с 10:00 до 14:30, награждение состоится после подведения итогов на каждой дистанции.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.