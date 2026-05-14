В Одинцовском округе 23 мая пройдет первенство по баскетболу 3х3

Первенство Одинцовского округа по уличному баскетболу состоится 23 мая в поселке Большие Вяземы в День поселка. Турнир пройдет в формате 3х3 на спортплощадке на улице Институт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытое первенство проведут в формате 3х3 — разновидности уличного баскетбола, где играют на одно кольцо командами по три человека. На площадку выйдут мужские команды в возрасте 14+ и команды девочек 2010–2012 годов рождения.

Соревнования начнутся в 10:00 по адресу: Одинцовский округ, Большие Вяземы, спортплощадка на ул. Институт. Для участия необходимо зарегистрироваться по электронной почте oneteam@shturbabin.ru, указав название команды и ФИО игроков. Организаторы подчеркнули, что регистрация проводится исключительно по почте.

Баскетбол 3х3 отличается высокой скоростью и компактностью площадки. С 2017 года Международная федерация баскетбола включила этот формат в программу летних Олимпийских игр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.