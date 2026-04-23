В Одинцово 29 апреля назовут чемпионов Школьной лиги Подмосковья

Финал сезона 2025/2026 Школьной лиги Подмосковья пройдет 29 апреля на Live Арене в Одинцово. В рамках церемонии определят абсолютных победителей и вручат переходящий кубок самому спортивному округу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На одной из крупнейших концертных площадок региона ожидается более 7 тыс. участников проекта. В программе — суперфиналы по баскетболу 3х3 среди юношей и девушек. За звание абсолютного чемпиона сезона поборются команды девушек из Люберец и Ленинского округа, а также юноши из Одинцово и Павловского Посада.

После матчей состоится торжественная церемония награждения. Отметят команды-победители по видам спорта и лучших игроков сезона. Переходящий кубок Лиги вручат округу, набравшему наибольшее количество баллов по итогам года.

Хедлайнером праздничного шоу станет Клава Кока. Также выступят Анна Волкова, Gazan и Poli. Прямую трансляцию проведут в группе проекта во «ВКонтакте».

Мероприятие пройдет по адресу: Одинцовский г.о., Новоивановское, ул. Западная, 145, Live Арена. Матчи по баскетболу 3х3 начнутся в 14.00, церемония — в 15.00.

Аккредитацию СМИ принимают до 18.00 27 апреля по электронной почте mosoblsport@list.ru. Дополнительная информация по телефонам: +7 (915) 103-04-69 (Анастасия), +7 (915) 351-98-96 (Татьяна).

Спортивные мероприятия проводят в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Концепцию Единой школьной лиги разработали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения школьников к регулярным занятиям спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.