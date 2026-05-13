В Одинцове стартовали Всероссийские соревнования по гимнастике

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Школьная лига России» проходят с 12 по 14 мая в Одинцовском округе. В турнире участвуют 330 спортсменов из 20 регионов страны, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования объединяют гимнасток, показавших лучшие результаты на региональном уровне. Турнир проводится в дисциплинах «многоборье», «групповое упражнение — многоборье», а также групповое упражнение среди юниоров.

Участие принимают команды из Москвы и Санкт-Петербурга, Архангельской, Курганской, Ленинградской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Псковской, Самарской, Смоленской, Тверской, Ульяновской и Московской областей, республик Бурятия, Ингушетия, Мордовия, Чувашской и Луганской Народной Республики, а также Краснодарского края.

12 мая состоялись соревнования по многоборью и церемония открытия. 13 и 14 мая спортсменки продолжают выступления в дисциплинах многоборья и группового упражнения. В заключительный день запланированы награждение победителей и призеров, а также церемония закрытия.

Турнир направлен на популяризацию художественной гимнастики, привлечение детей к регулярным занятиям спортом, повышение мастерства юных спортсменок и выполнение спортивных разрядов в соответствии с Единой Всероссийской спортивной классификацией. Соревнования проходят в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.