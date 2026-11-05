В Одинцове провели областной чемпионат по стрельбе на дальние дистанции

Чемпионат Московской области в дисциплине «винтовка-корректировка, свыше 1600 м» состоялся 31 октября в огневом центре парка «Патриот» в Одинцове. В турнире участвовали 36 спортсменов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмены соревновались на дистанциях от 1600 до 2020 метров. Каждый сделал до 30 выстрелов. Допускались винтовки любого калибра, а участвовать могли как члены областной федерации стрельбы на дальние дистанции, так и все желающие. Дисциплина считается одной из самых сложных в стрельбе и традиционно собирает наиболее опытных спортсменов.

В личном зачете победил Вячеслав Асадуллаев из Краснознаменска. Второе место занял Евгений Соловьев из Подольска, третье — Александр Бабкин из Одинцовского округа.

В групповом зачете первое место завоевала подольская «Команда мечты»: Евгений Соловьев, Валерий Нагирный, Сергей Кириченко и Дмитрий Радченко. Серебро получила команда «SunGun» из Ногинска в составе Федора Корчакова, Дмитрия Митькина, Сергея Бережного и Богдана Бутакова. Бронзу взяла команда «Патриот» из Одинцовского округа, за которую выступили Александр Бабкин, Алексей Чернобровкин, Вадим Ашрапов и Иван Шатохин.

Чемпионат организовала региональная общественная организация «Федерация стрельбы на дальние дистанции Московской области» при поддержке областного министерства физической культуры и спорта и федерации стрельбы на дальние дистанции России. Турнир прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.