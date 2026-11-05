В Королеве капитально ремонтируют дом ученых — памятник истории

Подрядчик обновляет дом № 11 на улице Карла Маркса в Королеве, где жили ученые и инженеры ракетно-космической отрасли. Готовность работ достигла 95%, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Дом построили в 1949 году по проекту архитектора Н. Г. Рябцева в квартале для сотрудников НИИ-88 — института, стоявшего у истоков советского ракетостроения. Здесь жили соратники Сергея Королева, в том числе В. И. Акимов, К. Н. Лемаринье и А. А. Пустовойтенко.

Подрядчик отреставрировал кирпичную кладку: удалил поврежденные элементы и восполнил утраченные фрагменты, сохранив фактуру стен. Новые карнизы повторяют исторический профиль. В подъездах обновили окна: снаружи установили деревянные рамы под старину, внутри — пластиковые стеклопакеты для тепло- и шумоизоляции. По просьбе жителей смонтировали домофоны.

В доме продолжают ремонт скатной крыши: меняют стропильную систему, кровлю и инженерные кровельные системы. Готовность работ составляет 95%.

«Каждый такой проект проходит многоступенчатый контроль. Мы допускаем к работам только лицензированных подрядчиков с доказанным опытом реставрации, а также квалифицированных архитекторов и мастеров традиционных ремесел. Любое отступление от утвержденной документации является прямым нарушением закона», — сказал министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Дом и весь квартал застройки 1946–1950 годов имеют статус памятника истории регионального значения. Он отражает архитектурную ценность и социальную роль квартала, связанного с первыми шагами страны в освоении космоса и бытом ученых и инженеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.