В Подмосковье подали свыше 9,8 тыс заявлений на установку и замену памятников

Жители Подмосковья в 2026 году подали более 9,8 тыс. электронных заявлений на разрешение установить или заменить памятники, надгробия и ограды на кладбищах. Период проведения этих работ завершился 1 ноября, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На подмосковных кладбищах 1 ноября завершился период установки и замены памятников, надгробий и оград. В 2026 году жители региона оформили более 9,8 тыс. электронных заявлений на получение разрешения на эти работы.

Оформить услугу можно на региональном портале в разделе «Документы» — «Организация захоронений». Разрешение выдают бесплатно в течение одного рабочего дня. Для сверки оригиналов документов необходимо посетить выбранный МФЦ.

Памятники и ограды, установленные без разрешения, подлежат демонтажу в соответствии с законодательством Московской области.

Проведение работ по установке и замене памятников, надгробий и оград вновь будет разрешено с 1 апреля 2027 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.