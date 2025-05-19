В Одинцове прошел исторический веломарафон

Исторический заезд на велосипедах прошел в субботу в Одинцовском округе. Участники проехали на аутентичных старинных велосипедах 1860 — 1980-х годов. В этом году основной темой пробега стал День Победы — в исторической реконструкции предпочтение отдавалось образам 1930-40-х годов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В пробеге приняли участие более 70 человек со всего Подмосковья — на раритетном транспорте им необходимо было преодолеть 15 километров.

Главная цель велопробега — не скорость, а соответствие эпохе. Каждый участник тщательно подбирал не только велосипед, но и костюм, чтобы передать дух времени. Так, велосипедисты из Голицыно примерили образы классических советских дачников: с детьми в пионерских галстуках на «Орленках», с ракетками для бадминтона на багажниках.

Стартовали участники в парке «Виражи», завершили дистанцию в парке Малевича. Там все желающие могли увидеть выставку раритетных велосипедов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.