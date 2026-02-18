В Одинцове пройдет благотворительный праздник «Добрая лыжня»

1 марта Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха примет участников и гостей «Доброй лыжни» — мероприятие приурочено ко Всемирному дню слуха и направлено на привлечение внимания к профилактике нарушения слуха и проблемам глухих и слабослышащих детей и взрослых. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники всех возрастных категорий и уровней подготовки проведут выходной день активно и с пользой, поддерживая тех, кому нужна помощь. Здесь найдется место как для опытных лыжников, готовых испытать свои силы на дистанции, так и для тех, кто просто хочет насладиться катанием в кругу семьи или коллег. Участвуя в «Доброй лыжне», каждый может внести свой вклад в важное социальное дело.

Выдача номеров для участников начнется в 8:30. Мероприятие продлится до 15:00. Возрастное ограничение: 0+.

Подробности и регистрация по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.