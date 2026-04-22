В Одинцове Подмосковья пройдет Кубок Гургенидзе по акробатике

Международные соревнования по спортивной акробатике «Кубок Гургенидзе» состоятся в Одинцове с 30 апреля по 2 мая 2026 года. В турнире примут участие около 500 спортсменов из восьми стран и 21 региона России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участники разыграют награды в пяти дисциплинах: женские, мужские и смешанные пары, тройки и четверки. В программу включены балансовое, темповое и комбинированное упражнения многоборья. Соревнования пройдут в «Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе» на улице Маршала Жукова, 22. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

«Главная цель турнира — проверить спортивную форму команды перед этапами Кубка мира и чемпионатом России. Для нас также важно, что, несмотря на плотный международный календарь, на соревнования приезжают представители восьми стран — это говорит об уровне турнира и уважении к нему. Наша задача — показать сильнейших спортсменов, которые нашли возможность принять участие», — сказал главный тренер сборной России по спортивной акробатике Теймураз Гургенидзе.

Он добавил, что турнир служит стимулом для развития спортсменов и тренеров.

Кубок носит имя заслуженного тренера СССР Владимира Гургенидзе и проводится с 2018 года. В 2023 году он получил международный статус. Трансляция будет доступна на официальной странице федерации гимнастики России во «ВКонтакте», там же опубликовано расписание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.