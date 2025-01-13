В Одинцове 25–26 января пройдет чемпионат Москвы по спорториентированию на лыжах

В парке Малевича Одинцовского округа 25 и 26 января пройдет чемпионат и первенство Москвы по спортивному ориентированию на лыжах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Гости соревнований смогут наблюдать борьбу профессиональных спортсменов и попробовать собственные силы в открытых группах для новичков. Арена чемпионата будет расположена возле северной автостоянки парка.

Организаторами мероприятия выступают федерация спортивного ориентирования Москвы и дирекция парков Одинцовского округа. Подробную информацию о соревнованиях можно будет найти по ссылке. Чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку.

Обязательно регистрируйтесь или приходите просто поддержать спортсменов. Любителей этого захватывающего вида спорта ждет гонка сильнейших.

Зимнее ориентирование на лыжах становится все более популярным в нашей стране. В отличие от летнего бегового варианта, зимой спортсмены чаще всего перемещаются не по азимуту, а по разветвленной сети подготовленных лыжных трасс. Зимнее ориентирование требует хорошей физической подготовки, а также отлично развивает умение быстро принимать верные решения.

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