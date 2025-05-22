В Одинцове 25 мая пройдут беговые соревнования TOPSKI FAMILY

В воскресенье в парке Малевича Одинцовского округа пройдет четвертый беговой этап серии стартов для детей и взрослых на призы Александра Панжинского, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участников ждут дистанции от 500 м до 10 км в зависимости от возрастной группы, призы, кубки и уникальные авторские медали для каждого финишера, стартовые наборы с подарками, шоу барабанщиков, лотерея. Кроме того, в этом году поучаствовать в эстафете можно всей семьей — команды из папы, мамы и ребенка будут соревноваться в трех этапах по 600 м. По традиции спортсменов будет приветствовать знаменитый лыжник Александр Панжинский, который проведет для собравшихся предстартовую разминку.

Главной особенностью соревнований станет забег на лыжах по траве на 50 метров. Вместе со всеми желающими попробовать свои силы в необычной дисциплине предстоит и звездным гостям мероприятия.

Подробности и регистрация по ссылке.

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