В Новосибирске ребенка не пускали на матч из-за желто-синего мяча на плакате

В Новосибирске на волейбольном матче охрана потребовала от несовершеннолетней болельщицы закрасить сине-желтый мяч на плакате, который якобы является «отсылкой к флагу другой страны», сообщает «Подъем» .

Инцидент произошел на «Локомотив Арене». Одна из болельщиц волейбольного клуба рассказала, что пришла на матч с дочерью, которая нарисовала плакат в поддержку команды. На баннере был изображен желто-синий мяч известного бренда Mikasa. Однако охранники заявили, что такое сочетание цветов может быть воспринято как отсылка к флагу другой страны. Ребенка пустили на игру лишь после того, как она закрасила изображение черным маркером.

В волейбольном клубе «Локомотив-Новосибирск» посчитали действия охраны слишком категоричным подходом и извинилась за действия охранников. При проведении домашних матчей ВК «Локомотив-Новосибирск» привлекает подрядную организацию, обеспечивающую безопасность в соответствии с установленными требованиями и регламентами проведения массовых мероприятий. По данному факту будут приняты соответствующие меры к сотрудникам ЧОП.

«От лица ВК „Локомотив-Новосибирск“ мы приносим искренние извинения болельщикам, столкнувшимся с данной ситуацией. Мы с большим трепетом и вниманием относимся к творчеству наших болельщиков и поддерживаем ваши яркие плакаты и инициативы», — заявили в клубе.

Мячи бренда Mikasa — официальные мячи всех матчей, проводящихся Международной Федерацией Волейбола (FIVB). Ими пользуются более чем 300 национальных федераций волейбола во всем мире. Однако с 2024 года в России переходят на бело-синие мячи отечественного бренда «Волар».

