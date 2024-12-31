В новогоднем турнире по спортивной гимнастике приняло участие 60 гимнасток Подольска

В спортшколе «Лидер» Подольска подвели итоги новогоднего турнира по спортивной гимнастике. В нем принимали участие 60 гимнасток, в том числе самые юные 2018 года рождения, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Для многих девочек это были первые соревнования и они волновались. Но, как настоящие спортсменки, справились с эмоциями и показали хорошие результаты. Завоевали шесть призовых мест», — сказала заведующая отделением спортивной гимнастики СШОР «Лидер» Ольга Банк.

В числе победителей в старших возрастных группах Ксения Матвеева, Варвара Бойкова, Пелагея Ершова, Екатерина Мустафаева, Маргарита Старостина, Полина Сибирякина, Злата Гварамия, Елизавета Соловьева.

Победители турнира получили дипломы, призеры — медали, а все участники — сладкие призы от Деда Мороза и Снегурочки. Впереди у спортсменов целый год достижений и побед.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.